В Эстонии суд приговорил экс-главу портала Sputnik к условному тюремному сроку

Порталы Sputnik работают под контролем МИА "Россия сегодня", и их роль заключается в распространении дезинформации - оба бренда являются инструментами пропаганды и информационной войны. Поэтому использование брендов МИА «Россия сегодня» и Sputnik запрещено санкциями в Европе.

После того как 31 декабря 2019 года в Эстонии из-за международных санкций был закрыт российский пропагандистский портал Sputnik, обвиняемый вместе со своей женой Еленой Черышевой создал НКО, чтобы продолжить деятельность Sputnik.

По словам главного государственного прокурора Таави Перна, приговор подтверждает, что Мати-Дмитрий Терестал по сути был в Эстонии ставленником российского пропагандиста Дмитрия Киселева.

"МИА "Россия сегодня" запрещено в Европе за распространение российской дезинформации и смогло продолжить свою деятельность в Эстонии только потому, что обвиняемый сознательно решил проигнорировать международные санкции. Без персонала, оборудования, офиса и других необходимых вещей запрещенный пропагандистский портал не смог бы продолжать свою деятельность в Эстонии", - сказал Перн.

Руководитель бюро Полиции безопасности Харрис Пуусепп сказал, что Россия действует очень целенаправленно, распространяя пропаганду и проводя операции влияния. "Российская государственная пропаганда пытается оказать враждебное влияние не только на свою собственную внутреннюю аудиторию, но и на людей, живущих в западных обществах. Международные санкции могут защитить нас только в том случае, если мы будем их применять и привлекать нарушителей к ответственности", - сказал Пуусепп.

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