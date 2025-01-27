В гараже на Саркандаугаве найдено большое количество нелегальных сигарет и духов

В ноябре прошлого года стражи порядка начали уголовный процесс в связи с незаконным оборотом акцизных товаров. В процессе работы в рамках этого уголовного процесса в январе в связи с нелегальной торговлей акцизными товарами в Риге, в Зиепниеккалнсе, был задержан мужчина 1976 года рождения.

В ходе обыска в гараже на Саркандаугаве в Риге было обнаружено около 30 коробок, в которых находилось 276 800 сигарет Marlboro, Winston, Rothmans, Queen и других марок без латвийских акцизных марок. Кроме того, в гараже находилось 3047 бутылочек различных духов, например, Armani, Dior, Gucci, La Coste и другие, вероятно, поддельные, а также 172 электронных устройства для курения и 21 ящик пиротехники.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина эти товары, возможно, продавал постоянным покупателям, в том числе и лицам, которые закупали их в больших объемах для последующей перепродажи. Полиция отмечает, что у подозреваемого не было разрешения на торговлю такими товарами. Изъятым в ходе обыска товарам назначены экспертизы.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по третьей части 221-й статьи Уголовного закона - за незаконное хранение, перемещение или сбыт табачных изделий в крупном размере. За такое нарушение грозит лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф с конфискацией имущества или без таковой.

Если будет установлено, что духи, которые продавал мужчина, являются подделкой, он также может быть привлечен к ответственности за подделку товарного знака и распространение контрафактной продукции. Кроме того, мужчина будет привлечен к административной ответственности за незаконное хранение и продажу пиротехники.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде полицейского надзора.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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