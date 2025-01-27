После того как в воскресенье в Балтийском море был поврежден еще один кабель, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО усилить патрулирование, а Европейский союз (ЕС) - принять контрмеры.
Повреждение кабеля: глава МИД Литвы призывает Евросоюз "поиграть мышцами"
"Инфраструктура уязвима, то, что мы несем убытки, что нам приходится искать другие способы передачи данных, что мы подвергаемся высокому риску остаться без электроснабжения, заставляет нас принимать дополнительные меры. Как минимум нужно усилить патрулирование и наблюдение за тем, что находится в море, нам нужно ужесточить меры, как мы эти суда в конце концов будем останавливать", - сказал министр журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.
Нужно обеспечить неизбежность ответственности, сказал Будрис.
"Повредил инфраструктуру, может быть, и неумышленно, но мы придем к вам и выясним, что произошло. Если вы сделали это преднамеренно, то будут разного рода ответные меры. Евросоюзу надо поиграть мышцами", - подчеркнул он.
Рано утром в воскресенье был поврежден кабель передачи данных Латвийского государственного центра радио и телевидения между Швецией и Латвией.
Как уже сообщалось, в Балтийском море рано утром в воскресенье был поврежден подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC). Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту инцидента, подтвердил начальник Госполиции Арманд Рукс. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это повлекло тяжкие последствия, и за умышленное уничтожение или повреждение сети электросвязи общего пользования, если это повлекло тяжкие последствия. В то же время Рукс не исключил возможности появления дополнительных квалификаций в будущем.
Полиция совместно с прокуратурой задействовала механизмы правового сотрудничества с зарубежными партнерами по расследованию.
Соответственно, в воскресенье, 26 января, шведские власти арестовали судно, подозреваемое в саботаже в отношении волоконно-оптического кабеля в Балтийском море.
Шведская прокуратура также объявила о начале расследования по факту "тяжкого вредительства" после повреждения подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию. Первоначальное расследование ведет Служба безопасности Швеции. В расследовании задействованы несколько органов власти, включая шведскую полицию, береговую охрану и шведские вооруженные силы.
Шведские СМИ сообщили, что было арестовано судно Vezhen. По данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, балкер Vezhen шел под мальтийским флагом и направлялся из Швеции в Данию. Судно Vezhen пересекло кабель около часа ночи в воскресенье, 26 января.
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