Повреждение кабеля: глава МИД Литвы призывает Евросоюз "поиграть мышцами"

"Инфраструктура уязвима, то, что мы несем убытки, что нам приходится искать другие способы передачи данных, что мы подвергаемся высокому риску остаться без электроснабжения, заставляет нас принимать дополнительные меры. Как минимум нужно усилить патрулирование и наблюдение за тем, что находится в море, нам нужно ужесточить меры, как мы эти суда в конце концов будем останавливать", - сказал министр журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Нужно обеспечить неизбежность ответственности, сказал Будрис.

"Повредил инфраструктуру, может быть, и неумышленно, но мы придем к вам и выясним, что произошло. Если вы сделали это преднамеренно, то будут разного рода ответные меры. Евросоюзу надо поиграть мышцами", - подчеркнул он.

Рано утром в воскресенье был поврежден кабель передачи данных Латвийского государственного центра радио и телевидения между Швецией и Латвией.