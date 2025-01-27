Названы самые популярные имена 2024 года

Всего в прошлом году имя Оливер дали 125 мальчикам, а Эмилия - 169 девочкам.

Среди имен мальчиков в прошлом году родители часто выбирали такие, как Теодорс (119), Эмиль (100), Карлис (100), Густав (99), Роберт (96), Екабс (94), Лукас (90), Марк (90), Томас (89).

В свою очередь, особенно популярными именами для девочек, родившихся в прошлом году, были Амелия (132), Эмма (125), София (118), Нора (104), Марта (101), Мелания (95), Эстер (91), Алиса (79).

На сайте управления доступна база данных имен, где желающие могут узнать, сколько лиц зарегистрировано с определенным именем, а также ознакомиться с выводами исследователя личных имен Гунарса Трейманса о взаимосвязи между именем и особенностями характера человека.

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