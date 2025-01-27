Как отметили в министерстве, сейчас, осознавая возможные юридические последствия и их влияние на будущее, употребляющие наркотики несовершеннолетние опасаются обращаться в правоохранительные органы и за медицинской помощью.

Ссылаясь на исследования, в ведомстве отмечают, что декриминализация улучшит состояние здоровья зависимых лиц и снизит количество смертей от передозировки наркотических веществ.

Минздрав также акцентирует внимание на том, что декриминализация напрямую не влияет на распространение и тенденции употребления и хранения наркотиков, но она может улучшить доступ к здравоохранению, так как люди, которые, возможно, раньше боялись искать медпомощь из-за юридических последствий, могут чувствовать себя более уверенно в поисках необходимой помощи. По мнению министерства, отмена уголовной ответственности повысит доступность других профилактических мер: станут более доступны услуги по устранению ущерба здоровью, услуги поддержки в сообществе, а также лечение.

Упомянутыми поправками предусмотрено, что несовершеннолетние лица не будут привлекаться к уголовной ответственности за употребление наркотических или психотропных веществ, но приобретение или хранение этих веществ в соответствии с законом об обороте наркотиков по-прежнему будет подпадать под регулирование уголовного закона.

В дальнейшем предлагаемыми поправками к закону об обороте наркотиков будет установлено, что в процессе административного правонарушения совершеннолетние лица сначала будут предупреждены о недопустимости употребления этих веществ, а привлекаться к уголовной ответственности будут уже за повторное употребление наркотиков. Несовершеннолетним такое предупреждение не будет выноситься, а значит, дети за употребление этих веществ будут привлекаться не к уголовной ответственности, а к административной.

Изменения призваны обеспечить, чтобы у несовершеннолетних лиц не возникало ощущения безнаказанности и вседозволенности, а также устранить потенциальные риски вовлечения несовершеннолетних в незаконное распространение наркотических и психотропных веществ, так как уголовная ответственность за приобретение или хранение этих веществ по-прежнему сохраняется, подчеркивают в Минздраве.

Предложения поддержал Координационный совет по контролю за наркотиками и ограничению наркомании.

Минздрав передал законопроект на публичное обсуждение, которое продлится до 10 февраля.

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