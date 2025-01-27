В Латвии выбрали слово, антислово и крылатое выражение года

За титул слова 2024 года также боролись "piesienkorķis" (обозначающее пластиковую крышку, прикрепленную к бутылке), "bēdiņš" (противоположность "смайлика", символизирующая грусть), а также "plašapmāns".

Среди финалистов на звание худшего слова года первое место заняло слово "grafisks" ("графический"), которое, по мнению латышских языковедов, неправильно используется как замена словам "прямой, яркий, натуралистический, неприличный, жестокий".

Среди финалистов на звание худшего слова года оказалось слово "rezultēties" ("результироваться"), вместо которого рекомендуется использовать слова "vainagoties" ("увенчаться"), "novest pie" ("привести к"), "kļūt" ("стать"), "radīt" ("создать"), "izraisīt" ("вызвать"). Также критику вызвало использование прилагательного "virāls" ("вирусный") в значении "что-то, что быстро распространяется" в любом контексте, а не только связанном с вирусами.

За самый неудачный оборот года признано высказывание Министерства образования и науки в ответе депутату оппозиции Рамоне Петравиче: "Первичное выявление школ, которые не соответствуют запланированным критериям, является статистически легко достижимым ожидаемым результатом".

Крылатой фразой 2024 года стало высказывание президента Латвии Эдгара Ринкевича в новогоднем обращении: "Ja nu nesanāks. A ja nu sanāk?" ("Если не получится. А если получится?").

Год назад словом года в Латвии объявили "atdēvēšana" ("переименование"). Конкуренцию слову "atdēvēšana" составили "atkrieviskot" ("дерусифицировать") и "ēnu kabinets" ("теневой кабинет").

Опрос "Слово года, антислово и крылатое выражение года" уже 22-й год организует группа развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!