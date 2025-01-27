Видео На обочине дороги найдены документы семейных врачей с данными пациентов

Язеп, житель Латгале заметил в январе в Вилянах нечто необычное: несколько документов, написанных семейными врачами, в которых содержались конфиденциальные данные пациентов, были выброшены на обочину гравийной дороги, сообщает программа Bez tabu на телеканале TV3.