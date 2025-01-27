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Видео На обочине дороги найдены документы семейных врачей с данными пациентов

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На обочине дороге найдены документы семейных врачей с данными пациентов
На обочине дороге найдены документы семейных врачей с данными пациентов Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Язеп, житель Латгале заметил в январе в Вилянах нечто необычное: несколько документов, написанных семейными врачами, в которых содержались конфиденциальные данные пациентов, были выброшены на обочину гравийной дороги, сообщает программа Bez tabu на телеканале TV3.

В выброшенных у дороги документах содержалась чувствительная информация о пациентах: имена, фамилии, адреса, персональные коды, диагнозы.

Документы были оформлены 15 лет назад и заполнены двумя семейными врачами.

Язеп сообщил о находке Государственной полиции, которая обратилась в Государственную инспекцию данных с просьбой найти и наказать виновных.

Подробнее смотрите в сюжете программы Bez tabu.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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