Язеп, житель Латгале заметил в январе в Вилянах нечто необычное: несколько документов, написанных семейными врачами, в которых содержались конфиденциальные данные пациентов, были выброшены на обочину гравийной дороги, сообщает программа Bez tabu на телеканале TV3.
Видео ⟩ На обочине дороги найдены документы семейных врачей с данными пациентов
В выброшенных у дороги документах содержалась чувствительная информация о пациентах: имена, фамилии, адреса, персональные коды, диагнозы.
Документы были оформлены 15 лет назад и заполнены двумя семейными врачами.
Язеп сообщил о находке Государственной полиции, которая обратилась в Государственную инспекцию данных с просьбой найти и наказать виновных.
Подробнее смотрите в сюжете программы Bez tabu.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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