Для немецких СМИ после фарсовых выборов в Беларуси наиболее актуальным является вопрос о том, как их результат повлияет на ситуацию внутри страны, на отношения с Европой и на войну в Украине.
СМИ ФРГ: Что означают "выборы" Лукашенко для войны в Украине
Немецкие СМИ в понедельник, 27 января, не уделяют особого внимания итогам состоявшихся накануне "президентских выборов" в Беларуси, которые глава комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt) назвала "чистым фарсом". По мнению авторов комментариев, наиболее актуальным представляется вопрос о том, как новое "избрание" Александра Лукашенко, которого европейские политики называют не иначе как "последним диктатором Европы", скажется на ситуации в Беларуси и повлияет на войну в Украине.
"Каждая жизнь важна"
"Удивительно, что белорусский правитель Александр Лукашенко не получил 101 процента голосов на так называемых президентских выборах в воскресенье. Он набрал лишь 87 процентов - совсем неплохо для седьмого президентского срока", - иронизирует автор комментария в газете Die Tageszeitung (taz).
Журналист ставит под сомнение резкое высказывание белорусского правителя, заявившего, что ему совершенно "фиолетово" признает ли Запад результаты так называемых выборов. "Лукашенко, крепко зажатый Россией, слишком хорошо знает, что его могут ждать нелегкие времена", - указывает автор.
Кроме того, в случае, если война в Украине будет прекращена, это также окажет непосредственное влияние на Беларусь - особенно в экономическом плане. И в этой связи Лукашенко будет пытаться вновь "подружиться с Западом", используя проверенный механизм - судьбу политзаключенных, которых сегодня в Беларуси около 1200 человек. "Учитывая нечеловеческие условия содержания в белорусских тюрьмах, западные страны должны сосредоточить свои усилия на освобождении людей из тюрем и налаживании диалога с Минском. В конце концов, на карту поставлено не что иное, как спасение человеческих жизней. И каждая из них имеет значение", - уверены в taz.
"Нулевая" вероятность протестов против Лукашенко в 2025 году
Автор комментария в издании Frankfurter Rundschau, ссылаясь на мнение экспертов, прогнозирует отсутствие сколько-нибудь значимых протестов в Беларуси после очередного "переизбрания" Лукашенко. "Сопротивление в 2020 году - после предыдущего этапа либерализации, длившегося около пяти лет, - стало для режима Лукашенко "шоком". Никто тогда не ожидал такого "ответа" на фальсифицированные выборы", - отмечается в публикации. Именно поэтому, вместо того чтобы представить Западу видимость демократизации, белорусский режим продемонстрировал жесткий контроль на выборах 2025 года. "Средством достижения этой цели стали репрессии", - указывает автор.
При этом частичное освобождение политзаключенных перед выборами было своеобразным "тестом" Лукашенко, чтобы понять, возможно ли еще сближение с Западом. "Для Лукашенко важно, чтобы его воспринимали как лидера независимого государства. Он сам понимает, что серьезная зависимость от России в долгосрочной перспективе его не привлекает", - отмечается в комментарии Frankfurter Rundschau.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!