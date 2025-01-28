СМИ ФРГ: Что означают "выборы" Лукашенко для войны в Украине

Немецкие СМИ в понедельник, 27 января, не уделяют особого внимания итогам состоявшихся накануне "президентских выборов" в Беларуси, которые глава комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt) назвала "чистым фарсом". По мнению авторов комментариев, наиболее актуальным представляется вопрос о том, как новое "избрание" Александра Лукашенко, которого европейские политики называют не иначе как "последним диктатором Европы", скажется на ситуации в Беларуси и повлияет на войну в Украине.

"Каждая жизнь важна"

"Удивительно, что белорусский правитель Александр Лукашенко не получил 101 процента голосов на так называемых президентских выборах в воскресенье. Он набрал лишь 87 процентов - совсем неплохо для седьмого президентского срока", - иронизирует автор комментария в газете Die Tageszeitung (taz).

Журналист ставит под сомнение резкое высказывание белорусского правителя, заявившего, что ему совершенно "фиолетово" признает ли Запад результаты так называемых выборов. "Лукашенко, крепко зажатый Россией, слишком хорошо знает, что его могут ждать нелегкие времена", - указывает автор.