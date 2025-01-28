Силиня назначила двух внештатных советниц

Анна Удре назначена внештатной консультанткой по политической коммуникации и вовлечению общества. Она ранее более года исполняла обязанности пресс-секретаря "Нового Единства" и занимала этот пост до конца лета 2024 года.

На должность внештатной консультантки по вопросам детства и семейной политики была выбрана Лига Аболиня. На публичных мероприятиях ее представляли как исследовательницу в области семейной поддержки и ее влияния на рост численности населения.

Ранее Аболиня возглавляла Департамент по вопросам детей и семейной политики в Министерстве благосостояния. Также она занимала пост заместителя государственного секретаря и была советницей министра в Министерстве здравоохранения.

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