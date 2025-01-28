В Харькове в результате ночной атаки российских дронов начался крупный пожар на территории гражданского предприятия. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
В Харькове после атаки российских дронов вспыхнул крупный пожар
Огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров. Для тушения задействованы более 80 спасателей и 20 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара пострадали двое человек, проживающие рядом с горящим предприятием.
Украинские СМИ уточняют, что возгорание произошло в цехе по деревообработке. Огонь полностью уничтожил двухэтажное здание.
Пострадали также соседние предприятия, а как минимум два автомобиля, припаркованных неподалеку, получили серьезные повреждения.
Галерея: В Харькове после российской атаки вспыхнул крупный пожар
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