В Харькове после атаки российских дронов вспыхнул крупный пожар

Огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров. Для тушения задействованы более 80 спасателей и 20 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара пострадали двое человек, проживающие рядом с горящим предприятием.

Украинские СМИ уточняют, что возгорание произошло в цехе по деревообработке. Огонь полностью уничтожил двухэтажное здание.

Пострадали также соседние предприятия, а как минимум два автомобиля, припаркованных неподалеку, получили серьезные повреждения.

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