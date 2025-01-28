Оба обвиняемых признаны виновными в убийстве девочки, совершенном группой лиц, осознавая ее беспомощное состояние. Им также предъявлены обвинения в жестоком и насильственном обращении с малолетним ребенком, что причинило жертве физические и психические страдания.

По материалам дела, убийство Юстине квалифицируется как преступление, совершенное при отягчающих обстоятельствах: в составе группы и в отношении заведомо беспомощного лица.

Согласно обвинительному заключению, отец и мачеха находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время бытового конфликта, связанного с уходом за девочкой, они начали кричать на ребенка, а затем умышленно наносили удары по телу и голове.

Юстине, не способная физически противостоять, получила тяжелые телесные повреждения, от которых скончалась.

После совершенного преступления тело девочки спрятали в подвале заброшенного дома. При этом и полиция, и общественность были введены в заблуждение: Рейниковы утверждали, что Юстине пропала.

5 мая 2023 года в Наутренской волости Резекненского края было объявлено о пропаже семилетней Юстине. Сообщалось, что девочка исчезла в местечке Роговка.

В поисках участвовали значительные силы. В течение полутора месяцев полиция и волонтеры рассматривали несколько версий, включая возможность совершения преступления.

Ночью 20 июня правоохранители задержали Владимира и Сандру Рейниковых по подозрению в причастности к преступлению.

Тело девочки с явными признаками насильственной смерти было найдено закопанным в подвале заброшенного дома. Этот дом находился в лесу в нескольких десятках километров от места проживания семьи. Ранее в этом доме проживал отец Юстине.

Галерея: Суд продолжает рассмотрение дела об убийстве семилетней Юстине

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