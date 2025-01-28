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Примерить карьерные "туфли": "День теней" пройдет в начале апреля

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Школьники на "Дне теней"
Школьники на "Дне теней" Фото: Ieva Čīka/LETA

Образовательная организация Junior Achievement Latvia проведет профориентационное мероприятие "День теней" 4 апреля этого года. Об этом сообщил председатель правления организации Янис Криванс.

Предприятия и учреждения, готовые принимать "тени", могут регистрировать вакансии на портале enudiena.lv с 11 февраля по 7 марта. После этого к размещенным предложениям начнут присоединяться школьники.

"День теней" проводится уже более 20 лет. Его цель -— связать школьное образование с реальной жизнью, помогая учащимся осознанно выбирать будущую профессию, планировать карьеру и готовиться к требованиям рынка труда.

Для работодателей это мероприятие - возможность повысить узнаваемость компании и привлечь потенциальных сотрудников.

В прошлом году в "Дне теней" приняли участие 2180 организаций. Они предложили школьникам 12 753 вакансии.

Среди учеников наиболее востребованными профессиями стали программист, инспектор полиции, бортпроводник, стоматолог, юрист, физиотерапевт, архитектор и хирург.

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