Предприятия и учреждения, готовые принимать "тени", могут регистрировать вакансии на портале enudiena.lv с 11 февраля по 7 марта. После этого к размещенным предложениям начнут присоединяться школьники.

"День теней" проводится уже более 20 лет. Его цель -— связать школьное образование с реальной жизнью, помогая учащимся осознанно выбирать будущую профессию, планировать карьеру и готовиться к требованиям рынка труда.

Для работодателей это мероприятие - возможность повысить узнаваемость компании и привлечь потенциальных сотрудников.

В прошлом году в "Дне теней" приняли участие 2180 организаций. Они предложили школьникам 12 753 вакансии.

Среди учеников наиболее востребованными профессиями стали программист, инспектор полиции, бортпроводник, стоматолог, юрист, физиотерапевт, архитектор и хирург.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!