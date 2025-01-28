Певица Grēta отозвала свое участие в конкурсе за путевку на "Евровидение"

"Ты никогда не можешь все идеально спланировать, потому что есть обстоятельства вне нашего контроля. Пусть эта ситуация послужит напоминанием всем нам о том, что нужно заботиться о себе и своем здоровье", - сказала Grēta, обращаясь также к другим участникам.

"Спасибо Грете за ее прекрасную песню и упорный труд. Ее талант был высоко оценен жюри, поэтому очень жаль, что у нее не будет возможности исполнить свою песню Monster перед зрителями и побороться за путевку на "Евровидение" в этом году. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся снова увидеть ее среди участников в следующем году", - сказал продюсер конкурса Гунтар Гулбиньш.

Гулбиньш также подтвердил, что существенных изменений в прямой трансляции конкурса не будет: "В полуфинале примут участие 19 претендентов, и, как и планировалось, в финал пройдут 10 из них, которых определят голоса жюри и зрителей. Мы продолжаем готовиться к захватывающему шоу, которое подарит зрителям массу положительных эмоций".

Победитель конкурса, которого выберут жюри и зрители в финальном голосовании 8 февраля, получит возможность представить Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Базеле (Швейцария) в мае.

Песни и исполнителей, прошедших в полуфинал конкурса Supernova, определило жюри, сформированное LTV, в состав которого вошли представители латвийской музыкальной индустрии, индустрии мероприятий и телевидения, а также зарубежные профессионалы. В этом году из соображений безопасности имена членов жюри LTV будут раскрыты только после окончания "Евровидения" в мае.

Полуфинал Supernova пройдет 1 февраля в 21:10.

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