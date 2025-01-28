Финская газета: в автобусах между Таллинном, Ригой и Россией перевозят санкционные товары

Как сообщает портал Rus.Postimees, журналистке Uutissuomalainen удалось поговорить с водителем одного из автобусов. Он пожелал остаться анонимным и заявил, что эта автобусная компания занимается контрабандной перевозкой товаров, находящихся под санкциями. По словам водителя, руководство фирмы знает о незаконной деятельности. Название компании в статье не раскрывается.

Водитель рассказал, что компания получает значительные суммы за эти нелегальные перевозки, а непосредственно водители получают лишь небольшое комиссионное вознаграждение. Он отметил, что автобусы через погранпункт Лухамаа направляются в Санкт-Петербург, где выгружают груз. По его словам, контроль на границе минимальный, а российские таможенники якобы берут взятки.

Водитель также утверждает, что груз загружается в автобусы в Таллинне и Риге, при этом часть товаров поступает из Финляндии, в том числе продукция финских компаний. Основу контрабанды составляют запчасти для автобусов и грузовиков, однако в составах грузов встречаются также компьютеры, смартфоны и даже детали для самолетов.

Анонимный источник добавил, что водителей вынуждают перевозить контрабанду, даже если они не хотят этого делать.

Согласно информации, доступной на сайте Рижского автовокзала, рейсы в Санкт-Петербург выполняют компании Lux Express Estonia, VISSA и Norma А. Последняя работает под брендом Ecolines.

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