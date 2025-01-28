Раскрыта последняя воля поэта Яниса Петерса

Как от имени семьи агентству LETA сообщил председатель LRS Арно Юндзе, почитатели таланта поэта смогут проститься с ним, сделав записи в его памятной книге. Она будет доступна в Рижском латышском обществе с субботы, 1 февраля, по вторник, 4 февраля, с 12:00 до 20:00.

Как сообщалось, поэт, общественный деятель и дипломат Янис Петерс скончался в возрасте 85 лет. Соболезнования родным Петерса и почитателям его таланта выразил в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В распространенном сообщении президент подчеркнул, что Петерс был мастером слова и истинным патриотом Латвии, который силой своих мыслей и слов вдохновил народ на третью Атмоду.

Как сообщает портал literatura.lv, Петерс дебютировал в литературе во второй половине 60-х годов XX века. Самый активный период его творческой деятельности пришелся на 60-80-е годы.

С конца 70-х годов Петерс сосредоточился главным образом на публицистической поэзии. В 80-е годы публицистика стала основным направлением его литературной деятельности.

Поэт сыграл значительную роль в общественных процессах 80-90-х годов XX века. Он был одним из лидеров и основателей Народного фронта Латвии.

Первая половина 1990-х годов в жизни Петерса была связана с периодом активной политической деятельности - он был полномочным представителем правительства Латвии в Москве и чрезвычайным и полномочным послом в России.

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