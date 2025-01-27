Ушел из жизни выдающийся поэт Янис Петерс

Петерс дебютировал в литературе во второй половине 60-х годов XX века. Самый активный период его творческой деятельности пришелся на 60–80-е годы.

В его поэзии доминирует тема судьбы народа. Она выраженно латышская, что создается главным образом менталитетом лирического героя, затрагиваемыми событиями, географическими и мифологическими представлениями, фольклорными образами, тональностью народных песен.

С конца 70-х годов Петерс сосредоточился главным образом на публицистической поэзии.

В 80-е годы публицистика стала основным направлением его литературной деятельности.

Поэт сыграл значительную роль в общественных процессах 80–90-х годов XX века. Он был одним из лидеров и основателей Народного фронта Латвии.

Петерс также занимал должность уполномоченного представителя правительства Латвийской Республики в Москве, а также чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации.

RUS TVNET выражает самые глубокие соболезнования семье поэта, его близким и ценителям его таланта!

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