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Видео Пьяные мужчины привлекли внимание прохожих. Они находились в розыске

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Автобусная остановка
Автобусная остановка Фото: Shutterstock

В Ропажском крае внимание жителей привлекли двое мужчин, которые решили "отдохнуть" на автобусной остановке в Улброке. Изначально их подозревали в употреблении алкоголя в общественном месте, однако правоохранители выяснили, что мужчины должны отбывать наказание за другие нарушения, сообщает программа Degpunktā.

Полиция прибыла на место происшествия в тот момент, когда мужчины уже успели сесть в общественный транспорт, откуда их быстро высадили.

Оказалось, что они были не только в состоянии алкогольного, но, возможно, и наркотического опьянения.

После проверки выяснилось, что мужчины находятся в розыске за предыдущие правонарушения.

В их сумках были найдены шприцы, клонозепам и специально подготовленный пакет, предназначенный для краж в магазинах.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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