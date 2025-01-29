В Ропажском крае внимание жителей привлекли двое мужчин, которые решили "отдохнуть" на автобусной остановке в Улброке. Изначально их подозревали в употреблении алкоголя в общественном месте, однако правоохранители выяснили, что мужчины должны отбывать наказание за другие нарушения, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Пьяные мужчины привлекли внимание прохожих. Они находились в розыске
Полиция прибыла на место происшествия в тот момент, когда мужчины уже успели сесть в общественный транспорт, откуда их быстро высадили.
Оказалось, что они были не только в состоянии алкогольного, но, возможно, и наркотического опьянения.
После проверки выяснилось, что мужчины находятся в розыске за предыдущие правонарушения.
В их сумках были найдены шприцы, клонозепам и специально подготовленный пакет, предназначенный для краж в магазинах.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
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