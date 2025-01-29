Видео Пьяные мужчины привлекли внимание прохожих. Они находились в розыске

Полиция прибыла на место происшествия в тот момент, когда мужчины уже успели сесть в общественный транспорт, откуда их быстро высадили.

Оказалось, что они были не только в состоянии алкогольного, но, возможно, и наркотического опьянения.

После проверки выяснилось, что мужчины находятся в розыске за предыдущие правонарушения.

В их сумках были найдены шприцы, клонозепам и специально подготовленный пакет, предназначенный для краж в магазинах.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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