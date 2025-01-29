В России, в Нижегородской области, в результате удара дрона произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают в среду, 29 января, российские Telegram-каналы.
Удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово.
The Lukoil refinery in Nizhny Novgorod, russia, is on fire due to mysterious reasons.🔥 pic.twitter.com/UdRj4leRBR— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 28, 2025
В сети опубликованы видео, на которых видно, что пожар охватил большую территорию.
В промышленной зоне рядом с заводом "Лукойл" находятся химическое предприятие и теплоэлектростанция.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также подтвердил, что в Кстовском районе произошел удар украинского дрона.
Губернатор добавил, что на одном из предприятий вспыхнул пожар.
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