Удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово.

The Lukoil refinery in Nizhny Novgorod, russia, is on fire due to mysterious reasons.🔥 pic.twitter.com/UdRj4leRBR — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 28, 2025

В сети опубликованы видео, на которых видно, что пожар охватил большую территорию.

В промышленной зоне рядом с заводом "Лукойл" находятся химическое предприятие и теплоэлектростанция.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также подтвердил, что в Кстовском районе произошел удар украинского дрона.

Губернатор добавил, что на одном из предприятий вспыхнул пожар.

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