Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Видео В России после атаки дронов начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Фото: @NOELreports/"X"

В России, в Нижегородской области, в результате удара дрона произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают в среду, 29 января, российские Telegram-каналы.

Удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово.

В сети опубликованы видео, на которых видно, что пожар охватил большую территорию.

В промышленной зоне рядом с заводом "Лукойл" находятся химическое предприятие и теплоэлектростанция.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также подтвердил, что в Кстовском районе произошел удар украинского дрона.

Губернатор добавил, что на одном из предприятий вспыхнул пожар.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх