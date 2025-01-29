Ср, 29.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Браже рассказала, как приостановка программ помощи США повлияла на Латвию

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Министр иностранных дел Байба Браже
Министр иностранных дел Байба Браже Фото: Edijs Pālens/LETA

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила в интервью телеканалу TV3, что США разработали новый регламент, который будет предусматривать довольно широкие исключения, чтобы ряд существующих программ помощи США могли продолжаться.

Министр признала, что решение о приостановке финансирования практически всех программ помощи США за рубежом, принятое новым президентом США, также повлияло на программы поддержки Латвии, реализуемые совместно с США, например, в Молдове и Центральной Азии.

При этом предоставление военной помощи США не ограничивается, отметила Браже.

25 января было объявлено, что Государственный департамент США заморозил новое финансирование почти всех программ помощи США за рубежом, за некоторыми исключениями, позволяющими продолжить продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту. 

После решения США заморозить финансирование различных программ иностранной помощи последствия ощутили и в Латвии - например, Национальному реабилитационному центру "Вайвари" пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов, а в Риге было отменено мероприятие в рамках проекта по интеграции украинских беженцев.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх