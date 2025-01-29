Браже рассказала, как приостановка программ помощи США повлияла на Латвию

Министр признала, что решение о приостановке финансирования практически всех программ помощи США за рубежом, принятое новым президентом США, также повлияло на программы поддержки Латвии, реализуемые совместно с США, например, в Молдове и Центральной Азии.

При этом предоставление военной помощи США не ограничивается, отметила Браже.

25 января было объявлено, что Государственный департамент США заморозил новое финансирование почти всех программ помощи США за рубежом, за некоторыми исключениями, позволяющими продолжить продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту.

После решения США заморозить финансирование различных программ иностранной помощи последствия ощутили и в Латвии - например, Национальному реабилитационному центру "Вайвари" пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов, а в Риге было отменено мероприятие в рамках проекта по интеграции украинских беженцев.

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