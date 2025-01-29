Смерть Яниса Тиммы вызвала широкие дискуссии о тяжелых буднях профессионального спорта, психологическом давлении и о том, насколько важна поддержка семьи, друзей и общества. Председатель правления баскетбольного клуба VEF Rīga Янис Блумс, который был опорой и крепким плечом для Тиммы, поделился своими мыслями о жизни Яниса и о том, не было ли общество слишком суровым в своей оценке.
Друг Яниса Тиммы: "Я не верю, что он сделал это сам"
В свежем номере журнала Ieva друг Тиммы Янис Блумс открыто говорит, что в баскетболе, как и в любой другой сфере жизни, не все так прекрасно, как кажется.
"На самом деле профессиональный спорт - ужасная профессия, и многие спортсмены борются с тяжелой депрессией. Давление постоянное, потому что вы должны быть лучшим все время. Не только лучше своих соперников, но и лучше своих товарищей по команде и - конечно же - лучше местных игроков, если вы играете в иностранном клубе.
Если рядом нет нормальной семьи или друзей, жить со всем этим очень трудно.
Блумс был тем человеком в жизни Тиммы, на которого он всегда мог положиться. Фраза, "если тебе что-то понадобится, обращайся ко мне!" была для Блума не пустым звуком, а делом чести.
"Я думаю, он был одинок. Он определенно был одинок. Многие из его друзей отвернулись от него...
Мы общались довольно часто", - говорит он. "В прошлом году, когда Янис еще играл в Турции, его сын смотрел одну из игр, и после игры я отвел его в центр площадки, это был последний раз, когда трое из нас встретились вот так. Я также помогал Янису тренироваться в Риге. В любом случае, он мог рассчитывать на меня - если он просил меня что-то сделать, я это делал".
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью
Недавно Блумс сказал, что Янис влюбился и уехал играть в Россию, но он мог бы с таким же успехом отправиться в Ирак. На вопрос о том, было ли общество слишком сурово к Тимме, Блумс признается: "Да, общество его сильно осуждало. Летом, когда Янис играл в отборочных матчах национальной сборной, все было достаточно хорошо, но... Иногда так случается, что рядом с вами не тот человек и это может стать проблемой - что-то не складывается, всегда есть какие-то сопутствующие обстоятельства, которые мешают вам подняться по карьерной лестнице. Так было у Яниса последние два года - слишком много внимания требовали другие дела. А женщина, которая находится рядом с профессиональным спортсменом, - это один из ключевых моментов.
Мы потеряли прекрасного, талантливого спортсмена, хорошего человека. Он был действительно хорошим человеком, отдавал все".
"В моменты, когда спортсмен испытывает слишком большое давление, именно крепкая семья помогает ему собраться, защищает от депрессии, оберегает от наркотиков и алкоголя. Но если такой поддержки нет... Зная Яниса, я не верю, что он сам это сделал, но с другой стороны... Может быть, он уже не мог проявить себя на площадке и таким шагом хотел что-то себе доказал? Не знаю..." - рассуждает Блумс.
Как уже сообщалось, Тимму нашли мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией было самоубийство. В настоящее время ведется расследование и возбуждено уголовное дело.
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