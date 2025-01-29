Друг Яниса Тиммы: "Я не верю, что он сделал это сам"

Недавно Блумс сказал, что Янис влюбился и уехал играть в Россию, но он мог бы с таким же успехом отправиться в Ирак. На вопрос о том, было ли общество слишком сурово к Тимме, Блумс признается: "Да, общество его сильно осуждало. Летом, когда Янис играл в отборочных матчах национальной сборной, все было достаточно хорошо, но... Иногда так случается, что рядом с вами не тот человек и это может стать проблемой - что-то не складывается, всегда есть какие-то сопутствующие обстоятельства, которые мешают вам подняться по карьерной лестнице. Так было у Яниса последние два года - слишком много внимания требовали другие дела. А женщина, которая находится рядом с профессиональным спортсменом, - это один из ключевых моментов.