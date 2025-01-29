Из-за нехватки средств Латвия временно отказывается от закупки медицинских вертолетов

Министерство обороны подготовило информационный отчет с ограниченным доступом о необходимости закупки медикоптеров, а проект решения предусматривал, что Министерство здравоохранения должно найти финансирование для приобретения двух таких вертолетов.

Согласно информации на едином портале нормативных актов, теперь этот отчет отозван, так как подготовленный в 2022 году проект закупки медикоптеров "потерял актуальность".

В ходе переговоров с вовлеченными сторонами оборонное ведомство подтвердило готовность предоставить персонал для эксплуатации вертолетов, однако в бюджете здравоохранения, включая средства фондов ЕС, не нашлось финансирования для приобретения такого оборудования.

Для транспортировки пациентов и донорских органов медики используют вертолеты Военно-воздушных сил.

Несколько лет назад ВВС приобрели новые американские боевые вертолеты Black Hawk. До этого медики пользовались армейскими воздушными судами, которым было несколько десятков лет.

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