Принцесса Беатрис родила девочку, которую назвали Афиной, сообщает Букингемский дворец. Несмотря на то, что малышка родилась преждевременно, и мать, и дочь чувствуют себя хорошо.
Британская принцесса Беатрис родила дочь Афину
Внучка королевы Елизаветы II должна была родить в начале весны, но уже в декабре ее предупредили, чтобы она не совершала дальних поездок, сообщает телерадиокомпания Sky.
В заявлении дворца говорится: "Их Королевские Высочества принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци с радостью сообщают о рождении их дочери, Афины Элизабет Роуз Мапелли-Моцци, 22 января в 12:57 дня в больнице Челси и Вестминстера, Лондон.
Их Величества король и королева, а также другие члены королевской семьи проинформированы о событии и рады этой новости".
Отец, Эдоардо Мапелли-Моцци, назвал девочку "хрупкой и абсолютно совершенной". Он также опубликовал в Instagram фотографию Афины, завернутой в одеяло.
Галерея: Принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци
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