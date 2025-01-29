Британская принцесса Беатрис родила дочь Афину

Внучка королевы Елизаветы II должна была родить в начале весны, но уже в декабре ее предупредили, чтобы она не совершала дальних поездок, сообщает телерадиокомпания Sky.

В заявлении дворца говорится: "Их Королевские Высочества принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци с радостью сообщают о рождении их дочери, Афины Элизабет Роуз Мапелли-Моцци, 22 января в 12:57 дня в больнице Челси и Вестминстера, Лондон.

Их Величества король и королева, а также другие члены королевской семьи проинформированы о событии и рады этой новости".

Отец, Эдоардо Мапелли-Моцци, назвал девочку "хрупкой и абсолютно совершенной". Он также опубликовал в Instagram фотографию Афины, завернутой в одеяло.

Галерея: Принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци

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