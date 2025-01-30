Несколько участников дорожного движения и очевидцев сообщили правоохранителям о микроавтомобиле яркого цвета, который безрассудно участвует в дорожном движении. У ехавшего было несколько технических неисправностей, а в багажник загружена стиральная машина. Водитель не отреагировал на призывы правоохранителей остановиться, погоня закончилась после того, как беглый водитель потерял контроль над машиной на ротационном круге, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ "Это будет меньшее горе" - погоня закончилась удивительным вопросом
У микроавтомобиля была повреждена передняя часть, только одна передняя фара, которая и так не горела, и верх ногами поставлен номерной знак.
В багажник была погружена стиральная машина, что, возможно, и стало причиной крушения автомобиля.
Когда правоохранителям удалось задержать дерзкого водителя, выяснилось, что у мужчины нет действительного водительского удостоверения. Однако еще больше полицейских удивил мужской вопрос:
"Кто мне штаны вымоет, уважаемый?"
Видео: Сюжет Degpunktā
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