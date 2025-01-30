Видео "Это будет меньшее горе" - погоня закончилась удивительным вопросом

Несколько участников дорожного движения и очевидцев сообщили правоохранителям о микроавтомобиле яркого цвета, который безрассудно участвует в дорожном движении. У ехавшего было несколько технических неисправностей, а в багажник загружена стиральная машина. Водитель не отреагировал на призывы правоохранителей остановиться, погоня закончилась после того, как беглый водитель потерял контроль над машиной на ротационном круге, сообщает Degpunktā.