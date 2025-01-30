В Швеции застрелен поджигатель Корана

В полиции подтвердили, что в среду был застрелен мужчина. Его личность в полиции не подтвердили.

30 января окружной суд Стокгольма должен был рассматривать дело Салвана Момики о разжигании межнациональной розни, однако заседание отменили из-за того, что "один из обвиняемых умер".

Салван Момика, иракский христианин, сжег Коран во время нескольких акций протеста, и его товарищ по протестам Салван Наджим обвинялись в "агитации против этнической группы" в четырех случаях летом 2023 года. Согласно обвинительному заключению, Момика и Наджим осквернили Коран, среди прочего и поджигая его, и сделали оскорбительные замечания мусульманам. В одном случае это произошло у Стокгольмской мечети.

В июне 2023 года беженец из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма в Швеции. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

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