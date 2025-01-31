В это воскресенье продюсер мультфильма "Поток" раздаст автографы

Номинированный на "Оскар" анимационный фильм "Поток" режиссера, художника, сценариста и композитора Гинтса Зилбалодис создан в рамках совместного сотрудничества киностудий трех трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской студии Sacrebleu Productions и бельгийской студии Take Five.

Фото: пресс-фото

В творческую группу, помимо Гинта Зилбалодиса, вошли продюсер и сценарист Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койкс-Галлас, главный аниматор Лео Силле-Пелиссье, авторы музыки Зилбалодис и Рихардс Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.





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