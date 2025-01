В это воскресенье продюсер мультфильма "Поток" раздаст автографы

Номинированный на "Оскар" анимационный фильм "Поток" режиссера, художника, сценариста и композитора Гинтса Зилбалодис создан в рамках совместного сотрудничества киностудий трех трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской студии Sacrebleu Productions и бельгийской студии Take Five.