В воскресенье, 2 февраля, в 12:00 продюсер анимационного фильма "Поток" Матисс Кажа и художник книг-раскрасок по мотивам мультфильма Алисе Хофмане раздадут автографы. Мероприятие состоится в книжном магазине Zvaigzne на 2-м этаже торгового центра Rīga Plaza.
В это воскресенье продюсер мультфильма "Поток" раздаст автографы
Номинированный на "Оскар" анимационный фильм "Поток" режиссера, художника, сценариста и композитора Гинтса Зилбалодис создан в рамках совместного сотрудничества киностудий трех трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской студии Sacrebleu Productions и бельгийской студии Take Five.
В творческую группу, помимо Гинта Зилбалодиса, вошли продюсер и сценарист Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койкс-Галлас, главный аниматор Лео Силле-Пелиссье, авторы музыки Зилбалодис и Рихардс Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.
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