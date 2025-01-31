Как рассказали собеседники издания, северокорейских солдат на передовой не видели уже около двух недель.

Число погибших и раненых среди северокорейцев возросло из-за дезорганизации в их рядах и отсутствия координации с российскими частями, признал один из украинских чиновников.

По его словам, солдат КНДР фактически бросали на произвол судьбы: они продвигались вперед с минимальным использованием бронетехники и почти не делали остановок для перегруппировки, сообщил собеседник New York Times на украинской стороне.

Американские официальные лица, говорившие с газетой, полагают, что решение отвести северокорейских военных от линии фронта может быть временным.

По мнению представителей США, северокорейцы могут вернуться, пройдя дополнительную подготовку, либо если российская армия найдет новые способы их задействовать, чтобы избежать столь тяжелых потерь.

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