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Северокорейские военные больше не участвуют в боях на Курском фронте

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Солдаты КНДР на параде. Иллюстративное фото
Солдаты КНДР на параде. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Северокорейские военные, сражавшиеся против Украины на стороне российской армии в Курской области, после крупных потерь отведены с линии фронта, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей Украины и США.

Как рассказали собеседники издания, северокорейских солдат на передовой не видели уже около двух недель.

Число погибших и раненых среди северокорейцев возросло из-за дезорганизации в их рядах и отсутствия координации с российскими частями, признал один из украинских чиновников.

По его словам, солдат КНДР фактически бросали на произвол судьбы: они продвигались вперед с минимальным использованием бронетехники и почти не делали остановок для перегруппировки, сообщил собеседник New York Times на украинской стороне.

Американские официальные лица, говорившие с газетой, полагают, что решение отвести северокорейских военных от линии фронта может быть временным.

По мнению представителей США, северокорейцы могут вернуться, пройдя дополнительную подготовку, либо если российская армия найдет новые способы их задействовать, чтобы избежать столь тяжелых потерь.

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