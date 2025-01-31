В пятницу Бундестаг отклонил законопроект, предложенный оппозиционными партиями ХДС и ХСС, который предусматривал ужесточение миграционной политики Германии. Законопроект не прошел с минимальным перевесом голосов: против высказались 350 депутатов, за - 338. Еще пять парламентариев воздержались.
Бундестаг отклонил поправки ХДС к закону об ограничении иммиграции
Лидер ХДС Фридрих Мерц настаивал на голосовании в эту пятницу, несмотря на то, что для принятия законопроекта потребовалась бы поддержка правопопулистской AfD.
Тем самым он фактически пошел на нарушение многолетнего табу, исключавшего любое сотрудничество традиционных партий с AfD.
Это решение вызвало жесткую критику в политических кругах Германии, особенно в преддверии внеочередных выборов в Бундестаг 23 февраля, по итогам которых Мерц может претендовать на пост федерального канцлера.
В среду Бундестаг уже рассматривал инициативу ХДС/ХСС - документ об ограничении иммиграции, не имеющий обязательной юридической силы.
Этот документ прошел с небольшим перевесом (348 голосов "за" против 345). Поддержку ему оказала либеральная Свободная демократическая партия (СвДП).
Однако в пятницу на голосование вынесли полноценный законопроект - "Закон об ограничении иммиграции", который должен был внести масштабные изменения в законодательство.
Документ предусматривал приостановку воссоединения семей для мигрантов с временным защитным статусом и расширение полномочий полиции по задержанию нелегальных мигрантов на границе, даже если они намерены подать прошение о предоставлении убежища.
Первоначально СвДП поддерживала законопроект, однако в пятницу изменила свою позицию, предложив передать его на рассмотрение парламентских комитетов.
"Мы не стремимся просто перенести голосование. Нам важно найти решение, приемлемое для политического центра, без участия AfD", - заявил лидер СвДП Кристиан Линднер.
Из-за отказа СвДП поддержать инициативу ХДС/ХСС недосчитались необходимых голосов для принятия законопроекта.
При этом остается неясно, как этот политический провал повлияет на предстоящие выборы.
Мерц призывает к жесткому пересмотру миграционной политики после серии преступлений, совершенных мигрантами, включая убийство, совершенное афганским соискателем убежища.
Иммиграция уже стала одной из ключевых тем предвыборной кампании.
По данным опросов, за AfD готовы проголосовать более 20% немцев, что делает ее второй по популярности партией после ХДС/ХСС, которые набирают около 30%.
Тем временем СДПГ и "Зеленые" теряют поддержку, а СвДП рискует не преодолеть 5%-ный барьер для прохождения в парламент.
Политический истеблишмент опасается, что это может разрушить так называемую "огненную стену", которая до сих пор не позволяла традиционным партиям сотрудничать с AfD.
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