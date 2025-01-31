Бундестаг отклонил поправки ХДС к закону об ограничении иммиграции

Лидер ХДС Фридрих Мерц настаивал на голосовании в эту пятницу, несмотря на то, что для принятия законопроекта потребовалась бы поддержка правопопулистской AfD.

Тем самым он фактически пошел на нарушение многолетнего табу, исключавшего любое сотрудничество традиционных партий с AfD.

Это решение вызвало жесткую критику в политических кругах Германии, особенно в преддверии внеочередных выборов в Бундестаг 23 февраля, по итогам которых Мерц может претендовать на пост федерального канцлера.

В среду Бундестаг уже рассматривал инициативу ХДС/ХСС - документ об ограничении иммиграции, не имеющий обязательной юридической силы.

Этот документ прошел с небольшим перевесом (348 голосов "за" против 345). Поддержку ему оказала либеральная Свободная демократическая партия (СвДП).

Однако в пятницу на голосование вынесли полноценный законопроект - "Закон об ограничении иммиграции", который должен был внести масштабные изменения в законодательство.

Документ предусматривал приостановку воссоединения семей для мигрантов с временным защитным статусом и расширение полномочий полиции по задержанию нелегальных мигрантов на границе, даже если они намерены подать прошение о предоставлении убежища.