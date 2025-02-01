Институт изучения войны предрекает скорую аннексию Беларуси Россией. Опрошенные DW эксперты частично согласны, но называют и обстоятельства, которые препятствуют этому сценарию.
Будет ли Беларусь аннексирована Россией?
Американский Институт изучения войны (ISW) в своем докладе пришел к выводу, что Россия аннексирует Беларусь в ближайшие десять лет. Может ли прогноз оправдаться? Или есть причины, по которым аннексия скорее не произойдет? DW поговорила с экспертами из Беларуси и России.
Тенденция на все увеличивающийся контроль России над Беларусью
Автор доклада "Тихое завоевание России: Беларусь" Джордж Баррос полагает, что Кремль стремится оформить Союзное государство как федеративное правительство с доминированием России и таким образом получить власть над большинством, если не над всеми аспектами белорусского управления.
Согласно политическому обозревателю "Радыё Свабода" Юрию Дракохрусту, перемены, которые стали результатом событий в Беларуси 2020 года, а также войны России против Украины, свидетельствуют о том, что аннексия действительно может быть их логическим продолжением. "Политическое ослабление Лукашенко, втягивание Беларуси в войну, размещение ядерного оружия и принятое решение об отправке в Беларусь "Орешника", переориентация белорусских торговых потоков на Россию - все это свидетельствует о том, что влияние России на Беларусь увеличивается", - говорит эксперт.
Россия уже имеет необходимую ей власть в Беларуси
Согласно российскому политологу из Праги Александру Морозову, Кремль все еще может предпочесть использовать Беларусь как плацдарм: "Что препятствует Путину совершить нападение на Украину с территории Беларуси? Ничего не мешает, один раз это уже произошло. Такую же ситуацию можно представить в отношении других стран региона: используя территорию Беларуси, Путин может пойти на обострение, например, с Литвой. Хоть включение Беларуси в состав Российской Федерации было бы аргументировано идеологически, практически Кремлю может быть достаточно опереться на концепцию Союзного государства".
Юрий Дракохруст считает, что и в глазах россиян насильственный захват Беларуси не выглядел бы хорошо: "Если Киев - мать городов русских, Беларусь у россиян даже культурно не так укоренена, в общеимперском смысле для них она "наша", но без сильного напряжения, мол, вынь да положь, дай нам Беларусь. Россия и так может делать в Беларуси многое, а российский флаг в Бресте - не понятно, зачем?"
Беларусь нужна России для подготовки к будущим войнам
В докладе Джорджа Барроса говорится, что в сегодняшней военно-политической ситуации аннексия Беларуси может помочь Кремлю компенсировать издержки затянувшейся войны против Украины, ускорить восстановление России после ее окончания и помочь подготовиться к будущим войнам.
Александр Морозов согласен, что если во время гибридной политики до войны Беларусь была для Кремля выгоднее, то война изменила ситуацию: "Отсюда большие опасения, я думаю, и у самого Лукашенко, ведь истеблишменту и белорусскому обществу он успешно продавал мысль, что является единственным гарантом того, что Беларусь не будет аннексирована Россией. Но сегодня потребности путинской политики и то, как Кремль формулирует концепцию национальной безопасности, все больше втягивают Беларусь в состав России".
По словам политолога, если война против Украины завершится "по линии разделения" без последующей демилитаризации региона, в дальнейшем Путин станет угрожать странам НАТО, а альянс в свою очередь - укреплять свой восточный фланг. При таком сценарии Беларусь понадобится России как инструмент для военных угроз Европе.
Сценарии интеграции Беларуси и России до сих пор не исполнились
Позитивным знаком может быть историческая перспектива, которой, согласно Юрию Дракохрусту, не хватает в докладе Джорджа Барроса. "Белорусская независимость не расширяется, но многие угрозы, которые возникали с 90-х, и сценарии 2020 и 2022 годов, не исполнились. В докладе приводится аргумент, что в России обсуждают переход Беларуси на российский рубль, но первый договор о переходе на российский рубль был приготовлен при Вячеславе Кебиче еще до президентства Лукашенко".
Как отмечает политический обозреватель, переход на единую валюту был прописан в договоре о создании Союзного государства в 1999 году. "Это было 25 лет назад. Россияне и некоторые силы в Беларуси пробовали разное, но многое у них не получалось. Потому ли, что пугались белорусского народа, или Лукашенко бился за свою независимость - факт, что этого нет".
Россия считает Беларусь исторически и геополитически "своей"
Доклад "Тихое завоевание России: Беларусь" упоминает и убеждения Путина в контексте "русского мира", которые могут стать мотивом для аннексии Беларуси.
"Средства, которые Путин использовал для восстановления контроля над Беларусью и Украиной, различаются, но укоренены в одной и той же идеологической концепции. Путин неоднократно заявлял, что россияне, беларусы и украинцы составляют одну "триединую нацию", которая была искусственно и насильственно разделена из-за политических просчетов во время и после распада Советского Союза, и Путин утверждает, что Российская Федерация должна объединить эту "русскую нацию", - говорится в публикации.
В пример идеологического обоснования Джордж Баррос приводит "печально известное" эссе Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" 2021 года, где и белорусы упоминаются как часть русской нации.
Ни белорусы, ни Лукашенко не видят Беларусь в составе России
Юрий Дракохруст считает, что ни белорусский народ, ни истеблишмент, ни Александр Лукашенко не хотят видеть Беларусь в составе России. Последний - из-за своего феодального мышления: "Это не потому, что Лукашенко одержим национальными чувствами и читает Янку Купалу на ночь, а потому что он воспринимает Беларусь как свой феод или, если хотите, свой колхоз, который он благоустроил, поставил своих людей, им управляет и имеет с него доходы".
Кроме того, согласно политическому обозревателю, большая часть белорусской элиты не хотела бы встраиваться в российскую: "Не то чтобы они рвут на себе рубашки, мол, мы белорусы, но при всем уважении мы - не вы. Кроме того, в переписи населения в Беларуси десятилетие за десятилетием наблюдается значительное уменьшение доли тех, кто называет себя русскими, - эти люди называют себя белорусами. Да, можно сказать, что не спросят, но я думаю, может, и спросят, а может, это взорвется также непредсказуемо, как в 2020 году".
Александр Морозов считает, что перспектива освобождения "от бремени Союзного государства" у белорусского общества возникнет в момент слабости Кремля: "Такой сценарий возможен, потому что в горизонте двух-трех лет война может привести к значительному истощению России. Тогда Беларусь получит возможность самостоятельного политического выбора, и это будет новый исторический процесс".
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