Будет ли Беларусь аннексирована Россией?

В пример идеологического обоснования Джордж Баррос приводит "печально известное" эссе Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" 2021 года, где и белорусы упоминаются как часть русской нации.

Ни белорусы, ни Лукашенко не видят Беларусь в составе России

Юрий Дракохруст считает, что ни белорусский народ, ни истеблишмент, ни Александр Лукашенко не хотят видеть Беларусь в составе России. Последний - из-за своего феодального мышления: "Это не потому, что Лукашенко одержим национальными чувствами и читает Янку Купалу на ночь, а потому что он воспринимает Беларусь как свой феод или, если хотите, свой колхоз, который он благоустроил, поставил своих людей, им управляет и имеет с него доходы".

Кроме того, согласно политическому обозревателю, большая часть белорусской элиты не хотела бы встраиваться в российскую: "Не то чтобы они рвут на себе рубашки, мол, мы белорусы, но при всем уважении мы - не вы. Кроме того, в переписи населения в Беларуси десятилетие за десятилетием наблюдается значительное уменьшение доли тех, кто называет себя русскими, - эти люди называют себя белорусами. Да, можно сказать, что не спросят, но я думаю, может, и спросят, а может, это взорвется также непредсказуемо, как в 2020 году".

Александр Морозов считает, что перспектива освобождения "от бремени Союзного государства" у белорусского общества возникнет в момент слабости Кремля: "Такой сценарий возможен, потому что в горизонте двух-трех лет война может привести к значительному истощению России. Тогда Беларусь получит возможность самостоятельного политического выбора, и это будет новый исторический процесс".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!