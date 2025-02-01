В Финляндии школьника с гражданством РФ не пустили на экскурсию по АЭС

В письме говорилось, что это - "жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую было невозможно". "Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несет ответственность за сложившуюся в мире ситуацию? Это абсолютно расистское, нелепое и противоправное обоснование неучастия в экскурсии", - заявила Анастасия.

Директор гимназии Минарита Раитио пояснила журналистам, что участники экскурсии должны были предварительно заполнить анкету с личными данными. "После этого мы получили из "Олкилуото" информацию о том, кто попадает на экскурсию. Решение принималось именно там", - пояснила директор.

Глава пресс-службы АЭС Йоханна Ахо заявила, что, основываясь на оценке корпоративных рисков безопасности и сотрудничестве с учреждениями, было принято решение не разрешать гражданам России и Беларуси посещать экскурсии на атомных объектах. По ее словам, они "могут попасть в гостевой центр, но экскурсии по самому объекту невозможны".

Управление омбудсмена по вопросам равенства отметило, что в соответствии с финским законодательством

иногда к гражданам возможно относиться по-разному, если это основано на законных основаниях, или в силу объективных причин.

"Дифференцированное обращение с человеком должно основываться на законе, иметь приемлемую цель и средства для достижения этой цели должны быть соразмерными. В противном случае оно может считаться дискриминацией. В некоторых случаях дифференцированное обращение не требует законодательного регулирования, но даже тогда оно должно иметь приемлемую с точки зрения базовых человеческих прав цель, а средства ее достижения должны быть соразмерными", - сказал эксперт бюро омбудсмена Матти Ютила.

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