Видео Немецкая полиция поделилась, как оценивает проекцию Маска на завод Tesla

The world’s richest man @elonmusk is promoting the far right in Europe. Don’t buy a @Tesla.

Location: Tesla Gigafactory, Berlin.

(In collaboration with @politicalbeauty) pic.twitter.com/xaacsX4Qw4 — Led By Donkeys (@ByDonkeys) January 23, 2025

Британская инициативная группа Led by Donkeys и сатирико-политическая организация "Центр политической красоты" неделю назад опубликовали в социальных сетях изображения, на которых, по их утверждению, были запечатлены проекции на завод Tesla в темное время суток.

В частности, на фасад завода по производству электромобилей был спроецирован портрет сооснователя и генерального директора компании Илона Маска. На изображении он запечатлен во время церемонии принесения присяги президента США, при этом его жест напоминает нацистское приветствие. Рядом с проекцией также было видно слово Heil.

Теперь необходимо установить, "какое послание скрывалось за этим и было ли оно распознаваемо зрителями", - заявили в полиции Германии. Изображение нацистского приветствия и его распространение в Германии являются уголовно наказуемыми.

Государственная полиция продолжает анализировать изображения, видеозаписи и записи с камер наблюдения Tesla. Ведется расследование по подозрению в использовании и распространении символики антиконституционных организаций. "Расследование направлено не против Маска, а против инициаторов акции", - подчеркнула полиция.

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