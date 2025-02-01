После расследования, связанного с проекцией изображения американского миллиардера Илона Маска на фасад завода Tesla недалеко от Берлина, полиция пришла к выводу, что такое событие действительно имело место, а визуальные материалы являются подлинными. "Департамент уголовных расследований теперь исходит из того, что проекция действительно была", - заявили в полиции.
Видео ⟩ Немецкая полиция поделилась, как оценивает проекцию Маска на завод Tesla
The world’s richest man @elonmusk is promoting the far right in Europe. Don’t buy a @Tesla.— Led By Donkeys (@ByDonkeys) January 23, 2025
Location: Tesla Gigafactory, Berlin.
(In collaboration with @politicalbeauty) pic.twitter.com/xaacsX4Qw4
Британская инициативная группа Led by Donkeys и сатирико-политическая организация "Центр политической красоты" неделю назад опубликовали в социальных сетях изображения, на которых, по их утверждению, были запечатлены проекции на завод Tesla в темное время суток.
В частности, на фасад завода по производству электромобилей был спроецирован портрет сооснователя и генерального директора компании Илона Маска. На изображении он запечатлен во время церемонии принесения присяги президента США, при этом его жест напоминает нацистское приветствие. Рядом с проекцией также было видно слово Heil.
Теперь необходимо установить, "какое послание скрывалось за этим и было ли оно распознаваемо зрителями", - заявили в полиции Германии. Изображение нацистского приветствия и его распространение в Германии являются уголовно наказуемыми.
Государственная полиция продолжает анализировать изображения, видеозаписи и записи с камер наблюдения Tesla. Ведется расследование по подозрению в использовании и распространении символики антиконституционных организаций. "Расследование направлено не против Маска, а против инициаторов акции", - подчеркнула полиция.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!