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Видео Немецкая полиция поделилась, как оценивает проекцию Маска на завод Tesla

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Проекция Маска на завод Tesla
Проекция Маска на завод Tesla Фото: Ekrānuzņēmums no video

После расследования, связанного с проекцией изображения американского миллиардера Илона Маска на фасад завода Tesla недалеко от Берлина, полиция пришла к выводу, что такое событие действительно имело место, а визуальные материалы являются подлинными. "Департамент уголовных расследований теперь исходит из того, что проекция действительно была", - заявили в полиции.

Британская инициативная группа Led by Donkeys и сатирико-политическая организация "Центр политической красоты" неделю назад опубликовали в социальных сетях изображения, на которых, по их утверждению, были запечатлены проекции на завод Tesla в темное время суток.

В частности, на фасад завода по производству электромобилей был спроецирован портрет сооснователя и генерального директора компании Илона Маска. На изображении он запечатлен во время церемонии принесения присяги президента США, при этом его жест напоминает нацистское приветствие. Рядом с проекцией также было видно слово Heil.

Теперь необходимо установить, "какое послание скрывалось за этим и было ли оно распознаваемо зрителями", - заявили в полиции Германии. Изображение нацистского приветствия и его распространение в Германии являются уголовно наказуемыми.

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Государственная полиция продолжает анализировать изображения, видеозаписи и записи с камер наблюдения Tesla. Ведется расследование по подозрению в использовании и распространении символики антиконституционных организаций. "Расследование направлено не против Маска, а против инициаторов акции", - подчеркнула полиция.

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