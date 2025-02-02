Максим Бусел раскрыл нынешний статус своих отношений

О том, хочет ли он стать отцом, Максим скептичен: "Я этого хочу, но с таким графиком, блин! Я не хочу, чтобы у моего ребенка было как у меня в детстве. Пока что я к ребенку не готов".

После этого он добавил:

"Я очень хочу быть отцом. Но, если честно, то как? Я не могу ждать от второго человека, что у нас появится ребенок, так как осознаю, что не смогу уделять ему достаточно много времени".

В разговоре с журналом Ieva Максим честно признался, что он является карьеристом. Однако он счастлив и благодарен, что его понимают. "Мы сами строим мгновения счастья, когда встречаемся. Это наши законы, и нам они подходят. Счастье - это полное понимание и настоящее принятие, и есть люди, которые принимают меня таким, какой я есть", - отметил Бусел.

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Незадолго до Дня святого Валентина состоится премьера моноспектакля актера - история о немного грустной первой любви, которую актер 13 лет назад в волнениях юности описал в своем дневнике.

Подробнее читайте в номере журнала Ieva от 22 января!

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