Совсем недавно Макси Бусел одержал победу в музыкальном шоу Pārdziedi mani. Его поддерживала и любимая женщина, художница Элина Арбидане, с которой он вместе уже несколько лет. Однако теперь пара решила жить отдельно.
Максим Бусел раскрыл нынешний статус своих отношений
История пары на протяжении лет была изменчивой. Максим и Элина познакомились, когда им было по 17. Однако затем художница вышла замуж за другого, возникли отношения и у актера. Затем они снова начали встречаться, расходились, снова встречались и теперь опять вместе. Но живут раздельно.
Максиму журналу Ieva признал, что нынешний статус отношений делает его счастливым.
"Это нестандартная ситуация, и я чувствую себя счастливым именно из-за того, что вышел из системы. У нас с детства было, что нужна жена, дом, дети. Но со временем я понял, что могут быть и исключения. В данный момент для меня важна карьера".
Однако Максим также раскрыл, что может быть романтичным, так как пять лет назад обручился с Элиной и получил в ответ "да".
Но теперь он добавляет: "Позднее мы начали серьезно про это думать и поняли, что не готовы. Проводить свадьбу только ради красивых фотографий не стоит".
Самое важное, что Элина для меня - друг и родственная душа".
О том, хочет ли он стать отцом, Максим скептичен: "Я этого хочу, но с таким графиком, блин! Я не хочу, чтобы у моего ребенка было как у меня в детстве. Пока что я к ребенку не готов".
После этого он добавил:
"Я очень хочу быть отцом. Но, если честно, то как? Я не могу ждать от второго человека, что у нас появится ребенок, так как осознаю, что не смогу уделять ему достаточно много времени".
В разговоре с журналом Ieva Максим честно признался, что он является карьеристом. Однако он счастлив и благодарен, что его понимают. "Мы сами строим мгновения счастья, когда встречаемся. Это наши законы, и нам они подходят. Счастье - это полное понимание и настоящее принятие, и есть люди, которые принимают меня таким, какой я есть", - отметил Бусел.
Незадолго до Дня святого Валентина состоится премьера моноспектакля актера - история о немного грустной первой любви, которую актер 13 лет назад в волнениях юности описал в своем дневнике.
Подробнее читайте в номере журнала Ieva от 22 января!
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