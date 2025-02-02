Еще 17 человек пострадали, среди них четверо детей, сообщили в ГСЧС. Спасти удалось 22 человека.

На фото и видео видно, что удар полностью разрушил подъезд пятиэтажного дома. Под завалами могут оставаться люди.

Разбор завалов и спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают более 460 спасателей, силовиков и сотрудников коммунальных служб.

«Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь», — отреагировал на события в Полтаве президент Владимир Зеленский.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: Полтавская ОВА

Удар по Полтаве произошел во время массированной атаки дронами и ракетами по всей Украине, которая началась в ночь на субботу и продолжалась до утра.

Во время массированной атаки российские войска несколько раз атаковали Полтавскую область.

Полтавская областная военная администрация сообщала о повреждении энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, где без света осталось более 160 человек.

Так выглядит пострадавший двор в Полтаве Фото: ГСЧС Украины

Во время массированной субботней атаки пострадали также Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области.

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