В Полтаве в результате субботнего российского удара число погибших выросло до 14 человек, среди них двое детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Частично разрушен жилой пятиэтажный дом, под завалами остаются люди.
Фото ⟩ Российский удар по Полтаве: погибших уже 14, в том числе двое детей, разрушена жилая пятиэтажка (1)
Еще 17 человек пострадали, среди них четверо детей, сообщили в ГСЧС. Спасти удалось 22 человека.
На фото и видео видно, что удар полностью разрушил подъезд пятиэтажного дома. Под завалами могут оставаться люди.
Разбор завалов и спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают более 460 спасателей, силовиков и сотрудников коммунальных служб.
«Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь», — отреагировал на события в Полтаве президент Владимир Зеленский.
Удар по Полтаве произошел во время массированной атаки дронами и ракетами по всей Украине, которая началась в ночь на субботу и продолжалась до утра.
Во время массированной атаки российские войска несколько раз атаковали Полтавскую область.
Полтавская областная военная администрация сообщала о повреждении энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, где без света осталось более 160 человек.
Во время массированной субботней атаки пострадали также Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области.