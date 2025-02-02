Зеленский: Переговоры Трампа и Путина без участия Украины опасны

По словам Зеленского, за столом переговоров он хочет увидеть Украину, Россию, США и Евросоюз. "Я думаю, это было бы справедливо и эффективно. Но как все сложится? Я не знаю", - отметил он.

Гарантии безопасности Украины

По мнению Зеленского, любые договоренности с Россией должны быть подкреплены гарантиями безопасности от союзников Украины. Президент в очередной раз подчеркнул, что вступление Украины в НАТО остается его приоритетом, назвав это "самым дешевым вариантом" безопасности, выгодным, в том числе, США.

"Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", - сказал он. Президент Украины также выразил мнение, что присоединение Киева к альянсу станет "большой победой для Трампа", поскольку покажет, что США решают, кому быть в НАТО, а не Россия. К тому же блок получит в свое распоряжение 800 тысяч украинских солдат, и это станет особенно важным, если Трамп попытается вернуть домой американские войска, размещенные за рубежом, добавил Зеленский.

Если же Украине, по его словам, предложат другие гарантии безопасности, то она должна получить достаточное количество оружия от США и Европы, потребуется также поддержка ее собственной оборонной промышленности.

О миротворческой миссии в Украине