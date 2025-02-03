"Разработчики DeepSeek утверждают, что нейросеть основана на программном коде, разработанном советскими программистами в 1985 году", - говорится в сюжете "Вестей", отрывок из которого разместила в социальной сети X сама Panorama.

К посту Panorama приложена ссылка на первоисточник этой "новости" - опубликованный 29 января материал издания, в котором приводится интервью несуществующего руководителя DeepSeek Лян Вэньфэна с американским блогером и подкастером Лексом Фридманом. "Я не буду вам врать, наш искусственный интеллект был основан на советских разработках, а именно на системе ОГАС академика Глушкова. Без нее мы бы никогда не обогнали американцев с их ChatGPT", - якобы заявил Вэньфэн.