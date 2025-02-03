Программа "Вести" на телеканале "Россия 1" сообщила, что китайский чатбот DeepSeek основан на коде, разработанном советскими программистами. Изначально об этом написало сатирическое издание Panorama, которое регулярно распространяет абсурдную дезинформацию, чтобы развлечь своих читателей.
"Разработчики DeepSeek утверждают, что нейросеть основана на программном коде, разработанном советскими программистами в 1985 году", - говорится в сюжете "Вестей", отрывок из которого разместила в социальной сети X сама Panorama.
Этого следовало ожидать – «Панорама» вновь в телевизоре 😁— ИА «Панорама» (@ia_panorama) February 2, 2025
Первоисточник: https://t.co/cyEKFMWJxv pic.twitter.com/mmUQIFoip2
К посту Panorama приложена ссылка на первоисточник этой "новости" - опубликованный 29 января материал издания, в котором приводится интервью несуществующего руководителя DeepSeek Лян Вэньфэна с американским блогером и подкастером Лексом Фридманом. "Я не буду вам врать, наш искусственный интеллект был основан на советских разработках, а именно на системе ОГАС академика Глушкова. Без нее мы бы никогда не обогнали американцев с их ChatGPT", - якобы заявил Вэньфэн.
"Новость" о советском коде, лежащем в основе DeepSeek, 1 февраля распространилась по популярным Telegram-каналам и группам "ВКонтакте". Статью также опубликовала "Общественная служба новостей". Позднее эти публикации были удалены.
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