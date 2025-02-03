Источник: Кремль рассматривает две страны для возможных переговоров Путина и Трампа

Как отмечает Reuters, за последние недели высокопоставленные российские официальные лица посетили как Саудовскую Аравию, так и ОАЭ. Однако, по сведениям одного из источников, эта идея по-прежнему имеет "некоторое сопротивление", поскольку и Саудовская Аравия, и ОАЭ имеют тесные военные связи с США. В то же время Турция, где в марте 2022 года состоялись первые переговоры России и Украины, на данный момент исключена как возможное место встречи, сообщили агентству новостей источники.

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Селман стал первым иностранным лидером, которому Трамп позвонил после вступления в должность. Путин, в свою очередь, во время визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году поблагодарил Мухаммеда бин Селмана за помощь в организации обмена заключенными между США и Россией.

Лидеры двух стран - и кронпринц Мухаммед бин Селман, и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян - за все время войны в Украине сохранили нейтралитет, воздержавшись от введения санкций против России, отмечает Reuters. ОАЭ участвовали в качестве посредника в обмене заключенными между Россией и Украиной. Лидеры двух стран также поддерживают регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом ни одна из этих двух стран не является участницей Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.

Как отмечает Reuters, представители Кремля отказались от комментариев. Саудовская Аравия и ОАЭ также не предоставили ответы на просьбу прокомментировать эту информацию.

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