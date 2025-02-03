За пост генпрокурора будут бороться трое, в том числе и Юрис Стуканс

Ранее СМИ сообщали, что заявку на конкурс подал также старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстерс, но эти сведения не подтвердились.

Представленные претендентами концепции деятельности прокуратуры будут опубликованы на сайте Совета юстиции и на портале "Latvijas Vēstnesis" после получения положительного заключения Бюро по защите Сатверсме о соответствии кандидатов требованиям закона для получения спецдоступа к государственной тайне.

Совет юстиции планирует заслушать кандидатов на пост генпрокурора на заседании 25 апреля 2025 года.

В Сейм для назначения на должность генпрокурора будет выдвинут кандидат, который заручится большинством голосов членов Совета юстиции.

Как сообщалось, претендент на пост генпрокурора должен быть гражданином или гражданкой Латвии не моложе 40 лет, знающим государственный язык на высшем уровне и имеющим высшее профессиональное или академическое образование, квалификацию юриста и степень магистра или доктора.

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