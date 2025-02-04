Таможенная реформа ЕС, нацеленная на AliExpress и Temu, может привести к росту цен на товары

Европейский союз готовит масштабную таможенную реформу, которая может изменить правила онлайн-торговли. Новые нормы затронут платформы, такие как AliExpress, Temu, Shein и Amazon, и могут привести к повышению цен на товары, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.