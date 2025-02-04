Кража у участников выставки в Лиепае: полиция вернула большую часть вещей

Благодаря жителям, которые отреагировали на размещенную в СМИ фотографию мужчины, во вторник Госполиция его задержала. Большая часть украденного возвращена.

Как уже сообщалось, в конце прошлой недели в Лиепайском Олимпийском центре у участников выставки "Сделано в Лиепае" украли вещи более чем на 2000 евро - портативные компьютеры и различные товары.

В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс.

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