Вт, 4.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Кража у участников выставки в Лиепае: полиция вернула большую часть вещей

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полицейский
Полицейский Фото: Evija Trifanova/LETA

Государственная полиция вернула большую часть вещей, украденных у участников выставки "Сделано в Лиепае", сообщает Государственная полиция.

Благодаря жителям, которые отреагировали на размещенную в СМИ фотографию мужчины, во вторник Госполиция его задержала. Большая часть украденного возвращена.

Как уже сообщалось, в конце прошлой недели в Лиепайском Олимпийском центре у участников выставки "Сделано в Лиепае" украли вещи более чем на 2000 евро - портативные компьютеры и различные товары.

В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх