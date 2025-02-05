В Риге выступит Татьяна Лазарева

На этой встрече Татьяна Лазарева, известная актриса, телеведущая и юмористка, приглашает зрителей к живому и искреннему диалогу. Сочетая тонкую самоиронию и философские размышления, Татьяна делится своими взглядами на жизнь, творческий путь и общество.

Гости мероприятия смогут услышать истории из жизни артистки из первых уст, узнают, как сохранять оптимизм даже в самых непростых ситуациях, и по-новому взглянут на привычные вещи. Атмосфера вечера обещает быть теплой, неформальной и насыщенной искрометными шутками.

"Лазарева Тут!" - это уникальная возможность познакомиться с Татьяной ближе, задать свои вопросы и вдохновиться ее жизненной энергией и мудростью.

Татьяна Лазарева - актриса, телеведущая, автор YouTube-канала Lazarevatut, общественный деятель.

Выступала в КВН за команда НГУ ("Девушки из джаза"), снималась в программах "Раз в неделю", "Назло рекордам", "О.С.П.-студия", "33 квадратных метра", ведущая программ "Пальчики оближешь", "Хорошие шутки", "Две здезды", "Это мой ребёнок!".

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