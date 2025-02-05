Заболеваемость гриппом и пневмонией растет: больше всего болеют дети

На прошлой неделе заболеваемость гриппом составляла 352,8 случая на 100 тысяч жителей по сравнению с 225,2 случая неделей ранее.

Клинический диагноз "грипп" на прошлой неделе был поставлен 246 заболевшим, что на 89 человек больше, чем на предыдущей неделе. Пневмония была диагностирована у 111 пациентов, что на 14 человек больше, чем на предыдущей неделе. Другие острые инфекции верхних дыхательных путей были подтверждены у 1109 пациентов.

На прошлой неделе случаи гриппа были зарегистрированы в девяти зонах мониторинга. Наибольшая интенсивность гриппа наблюдалась в Гулбенском крае. Грипп распространялся также в Екабпилсском крае, Елгаве, Лиепае, Риге, Даугавпилсе, Резекне и Валмиерском крае.

На прошлой неделе SPKC получил четыре сообщения о случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом "грипп". Все умершие были в возрасте старше 50 лет и имели хронические заболевания.

С начала сезона в Латвии зарегистрировано 1064 случая гриппа.

Также на прошлой неделе выросла заболеваемость пневмонией. Согласно данным SPKC, число пациентов, обращающихся в амбулаторные учреждения с пневмонией, в этом сезоне как минимум вдвое превышает показатели предыдущих сезонов.

Заболеваемость Covid-19 сохранилась на уровне предыдущей недели. Лабораторно было подтверждено 37 случаев инфекции, что на семь случаев меньше, чем неделей ранее.

Госпитализировано на прошлой неделе было 38 пациентов с Covid-19, а в целом в больницах находились 69 пациентов с этой инфекцией, при этом у 29 это был основной диагноз. На прошлой неделе зарегистрировано два случая смерти пациентов с Covid-19.

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