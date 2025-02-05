Состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной, в результате которого каждая из сторон передала друг другу 150 заключенных, сообщили в среду, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и Министерство обороны России.
Россия и Украина обменялись пленными
Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
"Сегодня хороший день для всех нас. 150 наших защитников возвращаются из российского плена", - говорится в заявлении Зеленского, размещенном в социальных сетях.
"Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины военно-морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, воздушных сил, военные десантно-штурмовых и сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский", - сообщил украинский президент.
"Все они с разных фронтов, но их объединяет общая черта - они сражались за Украину", - подчеркнул Зеленский.
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