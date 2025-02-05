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Президент подчеркивает важность обеспечения НВС вооружением

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром обороны Андрисом Спрудсом
Президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром обороны Андрисом Спрудсом Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Эдгар Ринкевич обсудил с министром обороны Андрисом Спрудсом важнейшие закупки для оборонных нужд, подчеркнув важность развития средств противовоздушной обороны и обеспечения Национальных вооруженных сил (НВС) вооружением, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Также во время встречи обсуждалось увеличение присутствия союзников НАТО и выполнение задач Латвии как принимающей страны, в том числе развитие военной инфраструктуры.

Министр обороны проинформировал президента о развитии военного полигона "Селия".

Ринкевич подчеркнул, что оценка угроз определяет общие цели развития боеспособности и Латвии, и всего альянса для обеспечения эффективного сдерживания и реализации оборонных планов НАТО.

"Оборонные возможности стоят денег, поэтому мы должны найти способ, как увеличить финансирование безопасности и обороны", - процитировал слова президента Дрегерис.

Президент также обсудил с министром обороны запланированное на 19 февраля заседание Совета по национальной безопасности, на котором будут обсуждаться увеличение расходов на оборону и необходимость укрепления потенциала НВС в соответствии с целями НАТО.

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