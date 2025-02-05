Видео Крупный пожар в частном доме в Марупе: причиной могла стать безответственность жильцов

Как ранее сообщили в VUGD агентству LETA, в 4:12 пожарные получили вызов на улицу Лиела в Марупе, где горел двухэтажный жилой дом площадью 120 квадратных метров и крыша соседнего здания на площади один квадратный метр. Пожару была присвоена повышенная степень опасности. В 6:02 его удалось локализовать.

Пока пожарные пытались потушить пламя, полицейские ограничили движение на близлежащих дорогах.

Местные жители рассказали, что накануне вечером в этот дом уже приезжали сотрудники муниципальной полиции - скорее всего, из-за очередных "посиделок" обитателей жилища.

Пожар был потушен вскоре после 10:00. В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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