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Местный DOGE? Силиня пригласила предпринимателя Брокса заняться повышением эффективности правительства

Обновлено 6 февраля 2025, 22:14
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Бизнесмен Арманд Брокс, премьер-министр Эвика Силиня и самый богатый человек в мире Илон Маск
Бизнесмен Арманд Брокс, премьер-министр Эвика Силиня и самый богатый человек в мире Илон Маск Фото: TVNET kolāža

Премьер-министр Эвика Силиня предложила предпринимателю Арманду Броксу участвовать в работе по повышению эффективности управления государственными учреждениями.

Силиня сделала это предложение Броксу во время выступления в его подкасте Virziens ("Направление").

Советник премьер-министра по стратегической коммуникации Элина Лидере подтвердила агентству LETA, что такая возможность с предпринимателем обсуждалась, но информация о формате сотрудничества еще будет уточнена.

На платформе X Брокс написал, что Латвии необходимо такое же агентство по эффективному управлению, как Департамент эффективности правительства США, или DOGE.

"Мы договорились об этой инициативе с премьер-министром Эвикой Силиней! (...) Теперь начинается настоящее испытание - сможем ли мы выполнить договоренность и реализовать этот важный для Латвии шаг", - пишет Брокс.

Президент США Дональд Трамп в середине января объявил, что его единомышленник миллиардер Илон Маск возглавит Департамент эффективности - новую структуру, которой поручено сократить расходы федерального правительства.

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