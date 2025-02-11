В соцсетях многие могли увидеть рекламу, в которой говорится, что русскоязычным семьям готовы платить от 900 евро в месяц за размещение у себя заграничных студентов и школьников. О чем идет речь? И как вообще такая программа может существовать в Риге, где русский язык даже на афишах вызывает скандал? Разбирался TVNET+.
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Липину интересно ⟩ За что в Риге готовы платить русскоязычным семьям 900 евро?
Речь идет вот об этой рекламе, которую многие могут увидеть в соцсетях.
Что любопытно, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году интерес к программе Baltic Center только возрос.