Этно-поп-коллективу Tautumeitas пророчат победу в латвийском национальном отборе на конкурс "Евровидение" в этом году. TVNET+ рассказывает, кто они такие, а также вспоминает самые яркие моменты из биографии группы...
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Tautumeitas: страшный диагноз солистки, дуэт с Кауперсом и шанс на победу
Солистка Tautumeitas Аснате Ранцане невероятно энергичная, она принимает участие в нескольких проектах, но был момент, когда ее внезапно остановила болезнь. Врачи заподозрили рассеянный склероз. Сразу это не было подтверждено, но в интервью журналу Ieva весной 2023 года Аснате призналась, что ей подтвердили диагноз.