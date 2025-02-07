Пт, 7.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Tautumeitas: страшный диагноз солистки, дуэт с Кауперсом и шанс на победу

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Tautumeitas
Tautumeitas Фото: LSM/Edmunds Brencis

Этно-поп-коллективу Tautumeitas пророчат победу в латвийском национальном отборе на конкурс "Евровидение" в этом году. TVNET+ рассказывает, кто они такие, а также вспоминает самые яркие моменты из биографии группы...

Солистка Tautumeitas Аснате Ранцане невероятно энергичная, она принимает участие в нескольких проектах, но был момент, когда ее внезапно остановила болезнь. Врачи заподозрили рассеянный склероз. Сразу это не было подтверждено, но в интервью журналу Ieva весной 2023 года Аснате призналась, что ей подтвердили диагноз.

Когда Аснате переживает сильный стресс - появляются симптомы заболевания: "Чаще всего это покалывание, иногда боль или ощущение, будто на руку брызнули горячей или холодной водой.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх