Tautumeitas: страшный диагноз солистки, дуэт с Кауперсом и шанс на победу

Солистка Tautumeitas Аснате Ранцане невероятно энергичная, она принимает участие в нескольких проектах, но был момент, когда ее внезапно остановила болезнь. Врачи заподозрили рассеянный склероз. Сразу это не было подтверждено, но в интервью журналу Ieva весной 2023 года Аснате призналась, что ей подтвердили диагноз.