Жителям рекомендуется воздержаться от использования лифтов в выходные, а в домах с электрическими системами открывания входных дверей сбои не ожидаются - механизмы блокировки дверей автоматически отключатся при перебоях в электроснабжении.

Транспортные компании SIA Daugavpils satiksme и SIA Daugavpils autobusu parks подготовили дополнительные автобусы, заправили их топливом и зарядили аккумуляторы. Это позволит оперативно заменить трамваи в случае перебоев с электричеством.

В Елгаве власти также разработали план обеспечения непрерывного функционирования инфраструктуры. Муниципалитет призывает в ночное время на выходных носить светоотражающие элементы, брать с собой заряженные мобильные телефоны и фонарики.

При необходимости муниципальная полиция и Земессардзе будут регулировать движение на наиболее загруженных перекрестках.

Компания SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde разместило объявления у многоквартирных домов с призывом не пользоваться лифтами в выходные.

Председатель правления АS Augstsprieguma tīkls Роланд Ирклис в беседе с агентством LETA подчеркнул, что во время синхронизации отключений электроэнергии не ожидается, так как имеются достаточные резервные мощности для обеспечения работы системы. Кроме того, даже в случае отдельных инцидентов инфраструктуре не будет угрожать чрезвычайная ситуация.