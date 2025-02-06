Финляндия планирует запретить гражданам России покупать недвижимость

"Правительство только что решило внести в парламент предложение о запрете гражданам России совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", - заявил на пресс-конференции министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Наша цель - укрепить безопасность Финляндии и финского народа", - добавил он.

Хотя в законопроекте Россия не упоминается напрямую, Хяккянен подтвердил, что "он касается именно России, российских граждан и компаний".

Ссылаясь на угрозу национальной безопасности, Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1340 километров, уже в прошлом году заблокировала несколько сделок по покупке недвижимости, связанных с российскими физическими и юридическими лицами.

Цель законопроекта - предотвратить использование недвижимости "в масштабных враждебных целях", таких как разведывательная деятельность и различные виды диверсий против Финляндии, пояснил министр обороны.

Запрет не распространится на лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Финляндии или долгосрочный вид на жительство в Европейском Союзе (ЕС), выданный Финляндией.

Чтобы снизить риск обхода запрета с помощью подставных покупателей, Министерство обороны Финляндии рассматривает возможность введения обязательного разрешения на подобные сделки.

Хяккянен сообщил, что парламент рассмотрит законопроект уже этой весной.

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