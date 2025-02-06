Уже второй месяц подряд пассажиры рижского общественного транспорта на многих остановках вынуждены стоять под открытым небом и мерзнуть. В новогодние праздники были установлены современные остановочные навесы, но после спора с подрядчиком муниципалитет распорядился их демонтировать, и с тех пор на их месте - пустота. Это возмущает рижан, которым приходится терпеть снег и дождь, ожидая общественного транспорта, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ В Риге на месте остановок - забор. Когда установят новые навесы?
На месте снесенных павильонов - лишь пятно асфальта и металлический забор. Местные жители признаются, что особенно неприятно, когда идет ледяной дождь или снег.
Ситуация выглядит абсурдно: на остановке в Пурвциемсе останавливается троллейбус с гордой надписью "первый в мире водородный троллейбус", а вышедшие из него пассажиры - в основном пожилые люди - злятся на неспособность самоуправления обеспечить нормальные условия на остановках.
В конце прошлого года старые навесы были демонтированы, новые установлены, но из-за конфликта между муниципалитетом и подрядчиком их снова убрали.
Власти заявили, что конструкции оказались некачественными и небезопасными, а производитель навесов SIA Palami обвинил работников, нанятых мэрией, в том, что они сознательно повредили конструкции при монтаже. В итоге уже второй месяц пассажирам негде укрыться от непогоды.
Мэр Риги признает, что недовольство горожан оправдано, но комментирует ситуацию коротко.
"Я позволю исполнительному директору и департаменту разобраться с этой неразберихой, а затем оценю ситуацию. Мне кажется, это плохо организовано. Ну, посмотрим, посмотрим. В первую очередь, если подрядчик взял на себя обязательства, он должен их выполнить", - считает Вилнис Кирсис, председатель Рижской думы ("Новое Единство").
Исполнительный директор Риги пояснил, что подрядчик исправил недочеты и начал установку улучшенных навесов. Всего планируется установить 55 новых павильонов в течение трех недель, так что горожанам придется терпеть неудобства как минимум до марта.
"Это было неприятно для всех, в первую очередь пострадали жители. Приносим извинения за ситуацию, когда из-за несоблюдения обязательств частным подрядчиком пришлось страдать людям. Надеюсь, что в ближайшее время новые остановочные павильоны будут установлены, и неудобства устранят", - пояснил Янис Ланге, исполнительный директор Риги.
Мэрия намерена оштрафовать производителя остановок на несколько десятков тысяч евро, точная сумма будет объявлена позже.
Владельцем SIA Palami является гражданин Беларуси Павел Агронин. Согласно последней доступной декларации за 2023 год, оборот компании составил 2,4 миллиона евро, а прибыль - 350 000 евро.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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