Видео В Риге на месте остановок - забор. Когда установят новые навесы?

На месте снесенных павильонов - лишь пятно асфальта и металлический забор. Местные жители признаются, что особенно неприятно, когда идет ледяной дождь или снег.

Ситуация выглядит абсурдно: на остановке в Пурвциемсе останавливается троллейбус с гордой надписью "первый в мире водородный троллейбус", а вышедшие из него пассажиры - в основном пожилые люди - злятся на неспособность самоуправления обеспечить нормальные условия на остановках.

В конце прошлого года старые навесы были демонтированы, новые установлены, но из-за конфликта между муниципалитетом и подрядчиком их снова убрали.

Власти заявили, что конструкции оказались некачественными и небезопасными, а производитель навесов SIA Palami обвинил работников, нанятых мэрией, в том, что они сознательно повредили конструкции при монтаже. В итоге уже второй месяц пассажирам негде укрыться от непогоды.

Мэр Риги признает, что недовольство горожан оправдано, но комментирует ситуацию коротко.