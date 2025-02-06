Программа: в Латвии доступна услуга хосписа на дому, но многие о ней не знают

"Мы видим, что сейчас, спустя год, об этой услуге стало известно больше, но до сих пор многие люди о ней не знают. Это моя самая главная боль", - сказала Зосуле.

В первые месяцы у хосписных команд было мало пациентов, но со временем сервис стал более востребованным - за девять месяцев его получили около 1 800 человек. Но остается проблема информирования других нуждающихся - многие не слышали об этой услуге.

"Мы везде, где могли, - по форумам, на телевидение, радио - ходили, чтобы рассказывать: впервые за 33 года латвийской независимости есть такая услуга, которая оплачивается государством. У нас очень болело сердце из-за того, что нет информации. В результате люди ее не получают или получают поздно. И этот вопрос до сих пор не решен, хотя прошел уже год", - заметила представитель Hospiss.lv.

Многие семейные врачи не знали, как работает хоспис на дому, а в больницах ошибочно считали, что такой уход положен только пациентам паллиативных отделений, рассказала Илзе Зосуле.

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